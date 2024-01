Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 87,22 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 87,22 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 87,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 85,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 103.333 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 markierte das Papier bei 87,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,07 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,48 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 49,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 89,77 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 02.11.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.896,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.427,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,39 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich freundlich

Schwacher Handel: DAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Rot