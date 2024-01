Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

So bewegt sich Heidelberg Materials

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 85,30 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 85,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 85,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 85,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.378 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 29.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,40 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,48 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 45,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 89,77 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,59 Prozent auf 4.896,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 22.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 10,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

