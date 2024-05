Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials büßt am Mittag ein

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 96,76 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 96,76 EUR abwärts. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 95,74 EUR. Mit einem Wert von 96,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 67.043 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 7,07 Prozent zulegen. Bei 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,58 Prozent.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,38 EUR je Aktie.

