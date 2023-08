Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittwochmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 74,32 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 74,32 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,16 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 75,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 49.097 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 77,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 4,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,73 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 81,51 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 23.02.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.523,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Heidelberg Materials dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,71 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

