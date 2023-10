Heidelberg Materials Aktie News: Anleger greifen bei Heidelberg Materials am Mittag zu

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 68,68 EUR zu.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 68,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 68,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,02 EUR. Zuletzt wechselten 120.199 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2023 auf bis zu 77,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 11,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,87 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,11 EUR.

Am 10.05.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz wurden 5.293,00 EUR gegenüber 4.427,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Heidelberg Materials am 02.11.2023 präsentieren. Am 07.11.2024 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 9,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

