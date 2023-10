Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Kursplus

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 68,24 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 68,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 68,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.005 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 77,78 EUR markierte der Titel am 17.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,98 Prozent. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 44,87 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 34,25 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,11 EUR aus.

Am 10.05.2023 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite standen 5.293,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.427,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 9,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX stärker

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen