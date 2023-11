Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Donnerstagmittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 74,68 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 74,68 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,76 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.643 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,78 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.12.2022 bei 50,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,24 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 83,01 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.896,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.427,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 21.03.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

