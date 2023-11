Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 74,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 74,86 EUR. Bei 75,10 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 140.850 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2023 erreicht. 3,90 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 50,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,01 EUR.

Am 02.11.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.896,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,21 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

