Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 74,70 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 74,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 74,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.281 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 4,12 Prozent Luft nach oben. Am 08.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,01 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 02.11.2023 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.896,00 EUR – ein Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4.427,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

