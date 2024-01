Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Nachmittag südwärts

Heidelberg Materials im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 85,96 EUR nach.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 85,96 EUR abwärts. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,28 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 134.532 Stück.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,14 EUR an. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 2,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,48 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,97 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 89,77 EUR.

Am 02.11.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Heidelberg Materials-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

