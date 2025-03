Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 159,45 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 159,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 158,60 EUR. Mit einem Wert von 159,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.398 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 182,20 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 12,49 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,60 EUR am 06.08.2024. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 46,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,76 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 168,88 EUR an.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 13,01 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

