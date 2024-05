Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittag gestärkt

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 97,00 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 97,00 EUR nach oben. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,68 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,80 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 49.004 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 6,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 32,74 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,00 EUR.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,47 EUR fest.

