Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials büßt am Donnerstagmittag ein

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 74,42 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 74,42 EUR abwärts. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,34 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 89.084 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 77,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,51 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 38,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 92,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,51 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.523,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,71 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Heidelberg Materials-Investment abgeworfen

Heidelberg Materials-Aktie in Grün: Heidelberg Materials schlägt Geschäft in Gambia los

Heidelberg Materials-Aktie schwächelt: Heidelberg Materials kauft Green Drop Rock Products