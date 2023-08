Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Anleger greifen bei Heidelberg Materials am Vormittag zu

31.08.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 74,98 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 74,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 75,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.678 Heidelberg Materials-Aktien. Am 17.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,78 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 3,73 Prozent wieder erreichen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 93,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,51 EUR. Heidelberg Materials veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,76 Prozent auf 5.523,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Heidelberg Materials am 02.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Heidelberg Materials-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 9,71 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Heidelberg Materials-Investment abgeworfen Heidelberg Materials-Aktie in Grün: Heidelberg Materials schlägt Geschäft in Gambia los Heidelberg Materials-Aktie schwächelt: Heidelberg Materials kauft Green Drop Rock Products

