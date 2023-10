Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Heidelberg Materials-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 68,80 EUR.

Bei der Heidelberg Materials-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 68,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 69,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 68,56 EUR. Mit einem Wert von 68,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 73.919 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2023 markierte das Papier bei 77,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,87 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 83,87 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 10.05.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,56 Prozent auf 5.293,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,96 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

