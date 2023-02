HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement reagiert am Mittwochmittag positiv

Im XETRA-Handel gewannen die HeidelbergCement-Papiere um 12:22 Uhr 1,7 Prozent. Bei 63,96 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,00 EUR. Der Tagesumsatz der HeidelbergCement-Aktie belief sich zuletzt auf 160.055 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 68,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,20 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 38,73 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HeidelbergCement-Aktie.

Analysten bewerten die HeidelbergCement-Aktie im Durchschnitt mit 57,14 EUR.

Am 28.07.2022 lud HeidelbergCement zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das vergangene Quartal hat HeidelbergCement mit einem Umsatz von insgesamt 4.427,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.958,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,85 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 21.03.2024 dürfte HeidelbergCement die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,10 EUR fest.

