HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Montagmittag mit Einbußen

Um 11:48 Uhr ging es für die HeidelbergCement-Aktie nach unten. Im SAU-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 11.450,60 SAR. Die HeidelbergCement-Aktie sank bis auf 11.412,62 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 1.125.071 HeidelbergCement-Aktien.

Analysten bewerten die HeidelbergCement-Aktie im Durchschnitt mit 65,21 EUR.

Am 23.02.2023 lud HeidelbergCement zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Auf der Umsatzseite standen 5.523,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.058,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Am 08.05.2024 wird HeidelbergCement schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem HeidelbergCement-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

April 2023: Analysten sehen Potenzial bei HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie sinkt: Heidelberg Materials greift in den USA zu

Holcim-Aktie schwächer: Holcim stockt Jahresprognose auf

