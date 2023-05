HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 68,30 EUR

Die HeidelbergCement-Aktie zeigte sich um 14:19 Uhr im SAU-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 11.507,60 SAR an der Tafel. Die HeidelbergCement-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11.507,60 SAR. In der Spitze büßte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 11.412,62 SAR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11.503,02 SAR. Von der HeidelbergCement-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.895.205 Stück gehandelt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 65,21 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte HeidelbergCement am 23.02.2023 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.523,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.058,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

HeidelbergCement dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. HeidelbergCement dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem HeidelbergCement-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

