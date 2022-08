HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die HeidelbergCement-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 01.08.2022 16:22:00 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 49,10 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie sank bis auf 48,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 289.366 HeidelbergCement-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,92 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,17 Prozent. Bei 43,40 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der HeidelbergCement-Aktie wird bei 59,13 EUR angegeben.

HeidelbergCement ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 4.724,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HeidelbergCement 4.466,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte HeidelbergCement am 03.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte HeidelbergCement möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

Juli 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der HeidelbergCement-Aktie angepasst

HeidelbergCement-Aktie tiefer: HeidelbergCement dampft Prognose ein - Q2 besser als gedacht

Holcim-Aktie gewinnt deutlich: Holcim weiter mit kräftigem Wachstum - Holcim-Chef zuversichtlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement