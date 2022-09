HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Donnerstagmittag billiger

Die HeidelbergCement-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 44,51 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,18 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 44,64 EUR. Zuletzt wechselten 185.237 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 74,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 29.08.2022 Kursverluste bis auf 43,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,67 EUR.

HeidelbergCement veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,87 Prozent auf 4.427,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HeidelbergCement 4.466,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte HeidelbergCement am 03.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können HeidelbergCement-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HeidelbergCement