HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement verteuert sich am Nachmittag

Die HeidelbergCement-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 66,16 EUR. Im Tageshoch stieg die HeidelbergCement-Aktie bis auf 66,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 126.323 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 0,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (38,73 EUR). Mit Abgaben von 70,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte HeidelbergCement am 28.07.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.427,00 EUR – das entspricht einem Minus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.058,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 21.03.2024 wird HeidelbergCement schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,12 EUR je Aktie belaufen.

