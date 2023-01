HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Dienstagnachmittag stärker

Die HeidelbergCement-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 55,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 56,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 205.842 HeidelbergCement-Aktien.

Am 16.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 68,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (38,73 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,57 EUR je HeidelbergCement-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HeidelbergCement am 28.07.2022 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent auf 4.427,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von HeidelbergCement rechnen Experten am 21.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HeidelbergCement-Aktie in Höhe von 8,08 EUR im Jahr 2022 aus.

