HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Dienstagvormittag kaum verändert

Die HeidelbergCement-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 55,06 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,52 EUR aus. In der Spitze büßte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 55,00 EUR ein. Bei 55,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.649 HeidelbergCement-Aktien.

Am 16.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,08 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,12 Prozent hinzugewinnen. Bei 38,73 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,57 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

HeidelbergCement ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,85 Prozent auf 4.427,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.958,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte HeidelbergCement am 23.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 21.03.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HeidelbergCement einen Gewinn von 8,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

HeidelbergCement-Aktie tiefer: Heidelberg Materials kauft Mick George

HeidelbergCement-Aktie in Rot: JPMorgan hebt Heidelberg Materials-Ziel an

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement