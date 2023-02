HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag mit roten Vorzeichen

Die HeidelbergCement-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 63,80 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die HeidelbergCement-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,80 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,12 EUR. Bisher wurden heute 113.999 HeidelbergCement-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,08 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 6,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,14 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

HeidelbergCement ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 4.427,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.958,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von HeidelbergCement wird am 23.02.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,10 EUR fest.

