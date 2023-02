HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement tendiert am Vormittag südwärts

Die HeidelbergCement-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 63,90 EUR abwärts. Bei 63,80 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.985 HeidelbergCement-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 68,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 6,14 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 38,73 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HeidelbergCement-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,14 EUR je HeidelbergCement-Aktie aus.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HeidelbergCement in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.427,00 EUR im Vergleich zu 3.958,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 21.03.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HeidelbergCement einen Gewinn von 8,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

