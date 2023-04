HeidelbergCement Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von HeidelbergCement

Um 11:49 Uhr ging es für die HeidelbergCement-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 66,68 EUR. Bei 66,46 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 159.995 HeidelbergCement-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2023 auf bis zu 67,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,33 Prozent Plus fehlen der HeidelbergCement-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 38,73 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 72,17 Prozent würde die HeidelbergCement-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die HeidelbergCement-Aktie im Durchschnitt mit 64,32 EUR.

HeidelbergCement ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HeidelbergCement im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.523,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.058,00 EUR in den Büchern gestanden.

HeidelbergCement dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können HeidelbergCement-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,32 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

