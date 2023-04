HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 66,94 EUR

Im XETRA-Handel kam die HeidelbergCement-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 67,28 EUR. Bei 67,32 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die HeidelbergCement-Aktie bis auf 66,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 216.328 HeidelbergCement-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HeidelbergCement-Aktie 0,44 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 38,73 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 73,72 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,32 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

HeidelbergCement gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat HeidelbergCement 5.523,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.058,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von HeidelbergCement veröffentlicht werden. Am 08.05.2024 wird HeidelbergCement schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,32 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

