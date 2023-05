HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement tendiert am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 68,52 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 68,86 EUR zu. Bei 68,94 EUR erreichte die HeidelbergCement-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 68,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 105.050 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 70,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HeidelbergCement-Aktie mit einem Kursplus von 2,96 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Mit einem Kursverlust von 77,79 Prozent würde die HeidelbergCement-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,21 EUR je HeidelbergCement-Aktie aus.

HeidelbergCement gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 5.523,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.058,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der HeidelbergCement-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass HeidelbergCement ein EPS in Höhe von 8,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

