HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Bei der HeidelbergCement-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 57,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 58,12 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HeidelbergCement-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,06 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108.860 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HeidelbergCement-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 38,73 EUR. Mit einem Kursverlust von 48,52 Prozent würde die HeidelbergCement-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,57 EUR je HeidelbergCement-Aktie an.

Am 28.07.2022 hat HeidelbergCement die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.427,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.958,00 EUR in den Büchern standen.

Am 23.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von HeidelbergCement veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können HeidelbergCement-Anleger Experten zufolge am 21.03.2024 werfen.

Experten taxieren den HeidelbergCement-Gewinn für das Jahr 2022 auf 8,08 EUR je Aktie.

