HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag mit roten Vorzeichen

Die HeidelbergCement-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,5 Prozent auf 65,76 EUR nach. Der Kurs der HeidelbergCement-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,08 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 188.808 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Bei 68,54 EUR markierte der Titel am 04.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 4,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,73 EUR am 30.09.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HeidelbergCement-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,32 EUR.

HeidelbergCement ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HeidelbergCement im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.523,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.058,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte HeidelbergCement am 10.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von HeidelbergCement.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,32 EUR je Aktie belaufen.

