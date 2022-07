HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Die HeidelbergCement-Aktie konnte um 05.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 46,51 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 46,68 EUR. Bei 46,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 7.532 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2021 markierte das Papier bei 76,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,58 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 44,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,71 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,76 EUR.

Am 11.05.2022 hat HeidelbergCement in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal hat HeidelbergCement 4.724,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.466,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,02 EUR je HeidelbergCement-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HeidelbergCement