HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement verliert am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von HeidelbergCement gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von HeidelbergCement gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 73,66 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 73,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte HeidelbergCement-Aktie bei 73,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,40 EUR. Der Tagesumsatz der HeidelbergCement-Aktie belief sich zuletzt auf 59.528 Aktien.

Am 03.07.2023 markierte das Papier bei 75,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,12 Prozent Plus fehlen der HeidelbergCement-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HeidelbergCement-Aktie 90,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 73,99 EUR für die HeidelbergCement-Aktie aus.

HeidelbergCement ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.523,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.724,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte HeidelbergCement am 27.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,24 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

HeidelbergCement-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

HeidelbergCement-Aktie gibt ab: Heidelberg Materials erprobt E-Laster und -Baumaschinen von Volvo