HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von HeidelbergCement gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HeidelbergCement-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 73,18 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die HeidelbergCement-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 73,18 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der HeidelbergCement-Aktie ging bis auf 73,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 73,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.315 HeidelbergCement-Aktien.

Bei 75,96 EUR markierte der Titel am 03.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR ab. Mit Abgaben von 47,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,99 EUR.

Am 23.02.2023 hat HeidelbergCement die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite standen 5.523,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.724,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 30.07.2024 wird HeidelbergCement schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,24 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

