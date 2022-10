HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 42,58 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,43 EUR nach. Mit einem Wert von 42,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.263 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,08 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 37,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 38,73 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,94 Prozent würde die HeidelbergCement-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HeidelbergCement-Aktie bei 57,85 EUR.

Am 28.07.2022 legte HeidelbergCement die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.466,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.427,00 EUR.

HeidelbergCement wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HeidelbergCement einen Gewinn von 8,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

