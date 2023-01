HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr stieg die HeidelbergCement-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 57,72 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 112.632 HeidelbergCement-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 68,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,22 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 38,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HeidelbergCement-Aktie 49,03 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,57 EUR.

Am 28.07.2022 legte HeidelbergCement die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite standen 4.427,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.958,00 EUR umgesetzt.

HeidelbergCement dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 21.03.2024 dürfte HeidelbergCement die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HeidelbergCement im Jahr 2022 8,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

