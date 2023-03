HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Montagmittag mit Verlusten

Die HeidelbergCement-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 65,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der HeidelbergCement-Aktie ging bis auf 65,70 EUR. Bei 66,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 85.686 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Bei 66,64 EUR markierte der Titel am 03.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,73 EUR am 29.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 70,05 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,03 EUR je HeidelbergCement-Aktie aus.

HeidelbergCement ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.427,00 EUR – das entspricht einem Minus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.058,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

CRH-Aktie mit Kurssprung: Irischer Baustoffhersteller CRH erhöht Gewinn

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Februar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der HeidelbergCement-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement