HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement gibt am Montagnachmittag nach

Der HeidelbergCement-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 65,88 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HeidelbergCement-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,68 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156.607 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 66,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HeidelbergCement-Aktie 1,14 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Der derzeitige Kurs der HeidelbergCement-Aktie liegt somit 70,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,03 EUR für die HeidelbergCement-Aktie aus.

Am 28.07.2022 lud HeidelbergCement zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.427,00 EUR – eine Minderung von 12,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.058,00 EUR eingefahren.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.05.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem HeidelbergCement-Gewinn in Höhe von 8,12 EUR je Aktie aus.

