HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement tendiert am Vormittag um Nulllinie

Mit einem Kurs von 65,12 EUR zeigte sich die HeidelbergCement-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die HeidelbergCement-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,44 EUR. Bei 65,06 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.095 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 68,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,99 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HeidelbergCement-Aktie 68,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,32 EUR je HeidelbergCement-Aktie an.

HeidelbergCement ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 5.523,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HeidelbergCement 5.058,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte HeidelbergCement am 10.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können HeidelbergCement-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Experten taxieren den HeidelbergCement-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

