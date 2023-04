HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 65,20 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 17:35 Uhr 0,4 Prozent auf 64,86 EUR. Bei 64,60 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 65,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 448.139 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 68,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HeidelbergCement-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,47 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,32 EUR an.

HeidelbergCement ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.523,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.058,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

HeidelbergCement wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



