HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Dienstagvormittag leichter

Die HeidelbergCement-Aktie wies um 07.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 54,32 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die HeidelbergCement-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,98 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.848 HeidelbergCement-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 29,44 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,01 EUR am 07.03.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HeidelbergCement-Aktie 15,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die HeidelbergCement-Aktie im Durchschnitt mit 68,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HeidelbergCement am 11.05.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HeidelbergCement noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.427,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.958,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

