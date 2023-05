HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Montagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 69,92 EUR

-0,26% Charts

News

Analysen

Die HeidelbergCement-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 70,06 EUR. Bei 70,14 EUR erreichte die HeidelbergCement-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71.462 HeidelbergCement-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,96 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,27 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,73 EUR am 30.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 80,89 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HeidelbergCement-Aktie bei 65,21 EUR.

HeidelbergCement ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 5.523,00 EUR gegenüber 5.058,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte HeidelbergCement möglicherweise am 30.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

April 2023: Analysten sehen Potenzial bei HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie sinkt: Heidelberg Materials greift in den USA zu

Holcim-Aktie schwächer: Holcim stockt Jahresprognose auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement