HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der HeidelbergCement-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 50,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HeidelbergCement-Aktie bisher bei 50,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die HeidelbergCement-Aktie bis auf 50,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.652 HeidelbergCement-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der HeidelbergCement-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,73 EUR am 29.09.2022. Der aktuelle Kurs der HeidelbergCement-Aktie ist somit 31,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der HeidelbergCement-Aktie wird bei 52,57 EUR angegeben.

Am 28.07.2022 hat HeidelbergCement in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 4.427,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.958,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 21.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,09 EUR je Aktie in den HeidelbergCement-Büchern.

