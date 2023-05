HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 70,18 EUR

Das Papier von HeidelbergCement gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 69,54 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 69,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.414 HeidelbergCement-Aktien.

Bei 70,96 EUR markierte der Titel am 18.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,00 Prozent. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 79,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HeidelbergCement-Aktie bei 65,21 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HeidelbergCement am 23.02.2023. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,19 Prozent auf 5.523,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.058,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von HeidelbergCement rechnen Experten am 30.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HeidelbergCement-Aktie in Höhe von 8,72 EUR im Jahr 2023 aus.

