HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Nachmittag billiger

Die HeidelbergCement-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 57,50 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,48 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,14 EUR. Zuletzt wechselten 320.148 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HeidelbergCement-Aktie 15,54 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (38,73 EUR). Mit Abgaben von 48,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die HeidelbergCement-Aktie im Durchschnitt mit 53,41 EUR.

Am 28.07.2022 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 4.427,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.958,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 23.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von HeidelbergCement veröffentlicht werden. Am 21.03.2024 wird HeidelbergCement schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

HeidelbergCement-Aktie tiefer: Heidelberg Materials kauft Mick George

HeidelbergCement-Aktie in Rot: JPMorgan hebt Heidelberg Materials-Ziel an

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement