HeidelbergCement Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von HeidelbergCement

Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 63,16 EUR. In der Spitze fiel die HeidelbergCement-Aktie bis auf 63,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HeidelbergCement-Aktien beläuft sich auf 7.121 Stück.

Am 16.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,08 EUR an. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 7,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 38,73 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,08 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 57,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte HeidelbergCement am 28.07.2022 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,85 Prozent auf 4.427,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.958,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,10 EUR je Aktie in den HeidelbergCement-Büchern.

