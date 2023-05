HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 69,14 EUR

Die HeidelbergCement-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 69,36 EUR. In der Spitze büßte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 68,12 EUR ein. Mit einem Wert von 70,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 291.817 HeidelbergCement-Aktien.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 70,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HeidelbergCement-Aktie ist somit 2,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 44,16 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,21 EUR.

HeidelbergCement veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig wurden 5.523,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HeidelbergCement 5.058,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 30.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem HeidelbergCement-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

