HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittwochvormittag im Minusbereich

Die HeidelbergCement-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 69,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 69,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.997 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 70,96 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HeidelbergCement-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 38,73 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HeidelbergCement-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,21 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HeidelbergCement am 23.02.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.523,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HeidelbergCement einen Umsatz von 5.058,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte HeidelbergCement am 27.07.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

