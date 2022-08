HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag stärker

Um 12:22 Uhr wies die HeidelbergCement-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 50,58 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 50,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.896 HeidelbergCement-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 76,92 EUR erreichte der Titel am 14.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HeidelbergCement-Aktie. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 16,54 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 58,67 EUR an.

Am 28.07.2022 hat HeidelbergCement in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HeidelbergCement in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.427,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.466,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von HeidelbergCement wird am 03.11.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der HeidelbergCement-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,01 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

