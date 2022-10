HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement schiebt sich am Mittag vor

Um 12:22 Uhr sprang die HeidelbergCement-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 41,99 EUR zu. Kurzfristig markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 42,01 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,07 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 224.143 HeidelbergCement-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2022 auf bis zu 68,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HeidelbergCement-Aktie somit 38,32 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,07 EUR je HeidelbergCement-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HeidelbergCement am 28.07.2022. Umsatzseitig standen 4.427,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HeidelbergCement 4.466,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HeidelbergCement-Aktie in Höhe von 8,11 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie unter Druck: Heidelberg Materials übernimmt JEV Recycling

Was Analysten von der HeidelbergCement-Aktie erwarten

HeidelbergCement-Aktie verlustreich: Heidelberg Materials schließt zeitweilige Produktionsstops nicht aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement