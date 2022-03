HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement höher

Zuletzt stieg die HeidelbergCement-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 56,62 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 13.619 Punkten notiert. Die HeidelbergCement-Aktie legte bis auf 56,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 55,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 278.893 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 81,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2021). Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 47,01 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 73,64 EUR für die HeidelbergCement-Aktie aus. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass HeidelbergCement ein EPS in Höhe von 9,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die HeidelbergCement AG zählt zu den weltweit führenden Herstellern und Händlern von Zement, Beton und Baustoffen. Die internationalen Aktivitäten des Unternehmens werden dezentral in sechs strategischen Regionen mit operativer Verantwortung geführt. Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, den beiden wesentlichen Rohstoffen für Beton. Nachgelagerte Produkte und Aktivitäten wie Transportbeton, Betonprodukte und Betonelemente sowie weitere verwandte Produkte und Serviceleistungen ergänzen das Portfolio. So handelt die HeidelbergCement auch mit Kalksandsteinen, Kalk, Mörtel, Estrichen und bauchemischen Produkten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in rund 50 Ländern. 2016 übernahm HeidelbergCement den itlienischen Baumittelhersteller Italcementi und wurde dadurch laut eigener Aussage international zum führenden Anbieter von Zuschlagstoffen und Transportbeton sowie zu einem der Hauptproduzenten von Zement weltweit.

